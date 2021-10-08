Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 yaralı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi 1747 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan, aynı mahallede oturan ve akraba olan iki aile, komşuların tarafından barıştırılmak amacıyla bir araya getirildi. Barışmak için toplanan iki aile arasında yine kavga çıktı. İki aile, kavga sırasında birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Çıkan çatışmada her iki taraftan 9 kişi yaralandı. Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Ş.'nin durumunun ağır olduğu, diğer 8 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Mahallede geniş çaplı tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda tabanca kovanı ile tüfek kartuşu buldu. Kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alan, olayla ilişkisi olan 2 şüpheliyi da yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.