Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı | Video 12.10.2022 | 11:45
01:43
05:18
03:34
Maltepe'de liseli genç kıza iğrenç taciz! Dakikalarca takip etti | Video 12.10.2022 | 13:38
01:32
01:23
01:00
Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu | Video 12.10.2022 | 11:24
00:42
Etiler'de güvenlik görevlisine darp kamerada | Video 12.10.2022 | 10:56
06:05
00:48
Diyarbakır’da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı | Video 12.10.2022 | 10:27
01:08
2.5 kilogram zehirle yakaladılar | Video 12.10.2022 | 10:21
02:15
Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı | Video 12.10.2022 | 10:04
01:04
04:36
Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor | Video 12.10.2022 | 10:04
03:57
02:13
02:38
Kadıköy'deki patlamadan "İntikam hikayesi" çıktı | Video 12.10.2022 | 09:25
02:47
Kağıthane'de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video 12.10.2022 | 08:44
04:17
04:07
Hatay’da istek şarkıyı bilmeyen müzisyenin yüzünde şişe kırdılar | Video 11.10.2022 | 23:48
Adana'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.