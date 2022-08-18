Video Yaşam Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video

Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video

18.08.2022 | 14:34

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OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'te, öğle saatlerinde tartıştığı grubun akşam saatlerinde barış teklifini kabul ederek buluşma noktasına giden 18 yaşındaki genç pompalı tüfekle öldürüldü. Kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, öğle saatlerinde bir grupla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR, POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜLER
Daha sonra aynı gruptaki şahıslar, Mehmet Kartal'ı arayarak barışmak için buluşma çağrısı yaptı. Barışmak için kendisini çağıran şahısların yanına giden 18 yaşındaki Mehmet Kartal, gruptaki Ö.K. (19) isimli şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan talihsiz genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
18 yaşındaki Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR
Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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