Video Yaşam Barışmak için geldiği arkadaşını aynı yerde ikinci kez vurdu | Video
Barışmak için geldiği arkadaşını aynı yerde ikinci kez vurdu | Video

Barışmak için geldiği arkadaşını aynı yerde ikinci kez vurdu | Video

04.11.2022 | 15:20

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Antalya’nın Serik ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan arkadaşı ile barışmak için adrese gelen kişi, çıkan tartışma sonrasında arkadaşını ikinci kez vurarak yaraladı.

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İlk olay, 31 Ekim günü Kadriye Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih S.(48) daha önceden alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Kubilay T.'nin(40) yanına gelerek konuşmak istedi. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmada Kubilay T., Fatih S.'yi sağ bacağından yaraladı.

İkinci olay ise dün yine aynı adreste yaşandı. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı ile barışmak üzere adrese gelen Kubilay T., bir süre sonra yaşanan tartışmanın ardından Fatih S.'ye av tüfeği ile ateş etti. Silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sol elinden yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın karakolda devam eden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şahsın arkadaşının evine giriş ve çıkışı ise güvenlik kamerasında kaydedildi.

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