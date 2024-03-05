Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05.03.2024 | 11:32 Adana’da bir kişi eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını barışmak istemediğini için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz K. (35) kendisinden ayrılan kız arkadaşı Tülay T. (25) ile görüşmek istedi. Tülay T.'yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak genç kız bu talebi kabul etmeyince tabancayla onu boynundan vurdu. Cengiz K. yaptığından pişman olarak ağır yaralanan genç kızı aracına koyup özel bir hastaneye götürdü. Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli eski sevgilisini tabancayı temizlerken vurduğunu öne sürdü. Ancak genç kız ifadesinde eski sevgilisinin kendisini kasıtlı vurduğunu iddia etti. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.