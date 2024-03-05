Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Adana’da bir kişi eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını barışmak istemediğini için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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