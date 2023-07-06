Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2,44 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi.
Sürücü B.B.'nin ehliyetine el konulurken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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