Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 06.07.2023 | 08:22 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2,44 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Safranbolu-Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, sürücü yapılan kontrollerde 2,44 promil alkollü çıktı.Sürücü B.B.'nin ehliyetine el konulurken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.