Bariyere ok gibi saplanan otomobil paramparça oldu | Video
Kocaeli D100 Karayolu ile TEM Otoyolu ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere ok gibi saplandı. Kazada otomobil paramparça olurken, araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kazanın şiddetiyle araç paramparça oldu. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis tek şeritten trafiği sağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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