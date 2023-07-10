Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak sürüklendi: 2 yaralı | Video 10.07.2023 | 15:35 Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aştıktan sonra taklalar atarak yaklaşık 100 metre savruldu. Kaza yapan aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Danimarkalı genç yaralanırken, aracın kaportası ve motoru bulunduğu yerden parçalar halinde çıkarılabildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine seyir halindeki Taner Kölüş'ün kullandığı hafif ticari araç, Manavgat Çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerler üzerinde sürüklenip takla atmaya başladı. Araç, şarampole yuvarlanıp durabildi. Yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenen ve taklalar atan araç parçalara ayrılırken araç sürücüsü Taner Kölüş ve araçta yolcu olarak bulunan Danimarka vatandaşı Eriksen Sulventer Nygeard yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından takla atarak şarampole inen hafif ticari araç, vinç vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, aracın tamponu, kaportası ve motorunun ayrı ayrı çıkarıldığı gözlendi.