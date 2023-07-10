Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak sürüklendi: 2 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aştıktan sonra taklalar atarak yaklaşık 100 metre savruldu. Kaza yapan aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Danimarkalı genç yaralanırken, aracın kaportası ve motoru bulunduğu yerden parçalar halinde çıkarılabildi.
Kazanın ardından takla atarak şarampole inen hafif ticari araç, vinç vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, aracın tamponu, kaportası ve motorunun ayrı ayrı çıkarıldığı gözlendi.
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