Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarpıp savrularak yolun ortasında durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken alkollü olduğu tespit edilen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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