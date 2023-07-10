Video Yaşam Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video
Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video

Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video

10.07.2023 | 08:41

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarpıp savrularak yolun ortasında durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken alkollü olduğu tespit edilen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza, İzmit ilçesi D-100 Yanyol Alikahya mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun ortasında durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri, kazalı otomobilin yolun ortasında durmasından dolayı trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenli geçişleri sağlamak için bölgede çalışma yürüttü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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