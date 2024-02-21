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Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video

Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video

21.02.2024 | 13:32

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Müfik A. idaresindeki gıda ambalajı yüklü tır, Dilovası Mermerciler OSB mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupası parçalandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Müfik A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Müfik A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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