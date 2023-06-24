Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 24.06.2023 | 11:29 Bartın merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bartın, Ankara ve Kastamonu illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 14,93 gram metamfetamin maddesi, 7,83 gram esrar, 2,87 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 23 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 3 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyusturucu maddelerin saklanması için kullanılan folyo bant ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.