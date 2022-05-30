Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

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Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 248,63 gram esrar, 159,42 gram skunk ve 1,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1’i kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.