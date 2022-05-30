Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 248,63 gram esrar, 159,42 gram skunk ve 1,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1’i kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bartın merkezli Bingöl, Burdur ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda şüpheli T.Y, Ş.A, S.G, İ.Ç, F.G , A.T isimli 6 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 248,63 gram esrar, 159,42 gram skunk, 1,09 gram metamfetamin maddesi uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet bong, çimlendirilmeye bırakılmış 5 adet Hint keneviri, saksı içerisinde yetiştirilmek üzere ekilmiş kenevir tohumu ele geçirildi.Şüpheli şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.