Bartın'da 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu | Video

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BARTIN'da, 72 öğrenci bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar çocukların neden rahatsızlandığını öğrenmek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Bartın merkez, Kozcağız ve Kurucaşile ilçelerinde bulanan 20 okulda ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 72 öğrenci öğle saatlerinde bulantı, kusma ve mide bulantısı yaşadı. Öğrenciler, 112 Acil Servis ve aileleri tarafından Bartın?da bulunan hastanelere getirildi. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, pandemi nedeniyle okullarda öğrencilere sulu gıda yerine kuru gıda verdiklerini, gıda zehirlemesinden şüphelenmediklerini söyleyerek, ''Öğrencilerimiz bulantı, kusma, mide bulantısı şikayetleri başladı. Öğrencilerimiz Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çoğu taburcu oldu, tedavi altında olanlar var. Problemin ne olduğunu öğrenmek için bizlerde inceleme başlattık'' dedi.