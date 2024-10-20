Video Yaşam Bartın'da alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 6 araca çarparak durabildi | Video
Bartın'da alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 6 araca çarparak durabildi | Video

Bartın'da alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 6 araca çarparak durabildi | Video

20.10.2024 | 08:31

Bartın'da alkollü araç kullandığı ileri sürülen bir kişi park halindeki 3'ü motosiklet olmak üzere toplam 6 araca çarptı. Kaza yapınca durdurulabilen sürücü, kullandığı otomobilde sıkıştı. Sürücü, kaçtığı polislerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sürücünün kazaları yaptığı anlarda yağan yağmur, büyük bir faciayı önledi.

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Bartın Havuzbaşı mevkisinde 21 yaşındaki A.Ş., idaresindeki 74 AT 066 plakalı otomobil, park halindeki bir motosiklete çarptı. Olay yerinde duran otomobil sürücüsü, motosiklet sahibinin polis çağırması üzerine yeniden hareket ederek, kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki 2 motosiklete daha çarpan otomobilin peşine polis ekipleri de takıldı. Bir süre polis ve araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Polisleri atlatmak isteyen sürücü, Yalı mevkiindeki bir kafenin önünde park halinde bulunan ve biri elektrikli 3 araca daha çarptı.

3 ARACA ÇARPTI, KULLANDIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Kaza yapınca duran ve yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. Kargaşanın yaşandığı olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri, güvenlik tedbirleri aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Sürücü yaralandığını söyleyerek, az önce kaçtığı polislerden kendisini kurtarmasını istedi. Sürücü A.Ş., "Çekin, çıkarın beni. Kurtarın beni" diye polislere bağırarak, kendisine yardım edilmesini istedi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ, KAÇTIĞI POLİSLER ÇIKARDI
Bir taraftan sıkışan sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polisler, diğer taraftan da aracın kapılarını zorlayarak, açmaya çalıştı. Kaza yaparak durabilen otomobilin sağ ön kapıyı açmayı başaran polisler, sürücüyü de araçtan çıkarmayı başardı. Kafe önündeki kaldırıma taşınan sürücüye, kafede bulunan bir sağlıkçı tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

BU KEZ SAĞLIK EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
Ambulansın gelmesi ile sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, bir ara ise "ambulans nerede" diye bağırdı. Ambulansın geldiğini söyleyerek sakinleştirdiği yaralı sürücü, kendisinin de sağlıkçı olduğunu ileri sürerek, yanındakilere yapması gerekenlerle ile ilgili telkinlerde de bulundu. Yapılan müdahalenin ardından ambulansa taşınan sürücü, "Öleceğim, öleceğim" diye sayıkladı. Ortalığı birbirine katan sürücünün alkollü olduğu belirtilirken, yağış nedeniyle sokaklarda insan bulunması faciayı önceledi.

TOPLAM 6 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan sürücü, tedavisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada maddi hasarın meydana geldiği araç ve motosikletler ise alkollü olduğunu ileri sürdükleri sürücüden şikayetçi oldu. Polisin olay yerindeki tutanak ve diğer işlemleri tamamlanmasının ardından, savaş alanına dönüşen yol temizlendi ve araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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