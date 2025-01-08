Video Yaşam Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video
Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video

Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video

08.01.2025 | 09:13

Bartın'da yaşanan kazada otomobil sürücüsü bir yana, yaralı motosiklet sürücüsü de başka bir tarafa kaçtı. Yaralıyı bulamayan polis ekipleri ise yoldaki araç parçalarını temizledi.

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Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Köyortası Mahallesi Kavaklı Caddesi eski itfaiye binası önünde E.D. idaresindeki 74 AH 969 plakalı Tempra marka otomobil ile 74 ABJ 291 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası araçların parçalarının savrulması sonucu yol savaş alanına dönerken, kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Yolda yatan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan yaralı motosiklet sürücüsü de aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza sonrası ise bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, bir süre yaralı aradı. Polislerle birlikte yoldaki araç parçalarını temizleyen bir görgü tanığı ise, motosiklet sürücüsünü yerde yatarken gördüklerini belirterek otomobil sürücüsünün bir tarafa, ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün ise başka bir tarafa kaçtığını ifade etti.

Ekipler kaza sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü ve kazaya karışan diğer araç ve sürücünün peşine düştü.

Kaza yapan araç gece bekçileri tarafından kaza yeri yakınlarındaki bir otoparkta bulundu. Aracı park ederek, yayan kaçan sürücünün peşine düşen ekipler kısa sürede E.D. isimli sürücüyü yakaladı.

Alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, ismi öğrenilemeyen yaralı motosiklet sürücüsünün ise olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra hastaneye getirildiği öğrenildi.
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