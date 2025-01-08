Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video
Bartın'da yaşanan kazada otomobil sürücüsü bir yana, yaralı motosiklet sürücüsü de başka bir tarafa kaçtı. Yaralıyı bulamayan polis ekipleri ise yoldaki araç parçalarını temizledi.
Kaza sonrası ise bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, bir süre yaralı aradı. Polislerle birlikte yoldaki araç parçalarını temizleyen bir görgü tanığı ise, motosiklet sürücüsünü yerde yatarken gördüklerini belirterek otomobil sürücüsünün bir tarafa, ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün ise başka bir tarafa kaçtığını ifade etti.
Ekipler kaza sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü ve kazaya karışan diğer araç ve sürücünün peşine düştü.
Kaza yapan araç gece bekçileri tarafından kaza yeri yakınlarındaki bir otoparkta bulundu. Aracı park ederek, yayan kaçan sürücünün peşine düşen ekipler kısa sürede E.D. isimli sürücüyü yakaladı.
Alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, ismi öğrenilemeyen yaralı motosiklet sürücüsünün ise olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra hastaneye getirildiği öğrenildi.
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