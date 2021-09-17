Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video
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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda fabrikanın üretim tesisindeki ark ocağında patlama yaşandı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.