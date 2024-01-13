Bartın'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video
Bartın'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kar nedeniyle kazaların arttığı, köy yollarının kapandığı Bartın'da ekipler, yoğun bir karla mücadele seferberliği başlattı
ŞEHİR MERKEZİNDE KAR SEFERBERLİĞİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından hazırlıklarını tamamlayan Bartın Belediyesi ekipleri, yağışın başlamasının ardından alarma geçti. Şehir merkezinde ve mahallelerdeki ana arterler ile hastane yolunda sürekli dolaşan ekipler, karda kapanan yollara anında müdahale ediyor. Toplamda 2 greyder, 1 loder, 12 kepçe, 2 tane otomatik tuzlama bıçaklı kamyon, 1 adet bıçaklı kamyon, 1 adet manuel tuzlama kamyon ve 400 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
Kar yağışının başladığı ilk anadan itibaren sahaya inen Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Emre Önder, yapılan çalışmaları yerinde denetlerken Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) aracılığıyla çalışmaları yakından takip etti.
Karla mücadele eden ekipler, şehir merkezindeki tüm cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımlardaki karları da temizledi.
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü yoğun bir şekilde cadde ve sokaklarda kar temizliği yürütürken Park Bahçeler Müdürlüğü park ve refüjlerdeki bitkileri olumsuz hava şartlarından kurtarmak, kırılmalarını veya yıkılmalarını önlemek için çaba sarf etti. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehrin belli bölgelerindeki beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama ve su bıraktı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fırıncıoğlu; "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimizi sahaya yönlendirerek çalışmalarımıza start verdik. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 2 greyder, 1 loder, 12 kepçe, 2 tane otomatik tuzlama bıçaklı kamyon, 1 adet bıçaklı kamyon, 1 adet manuel tuzlama kamyon ve 400 personelimizle ana güzergâhları, hastane yollarını ve acil ihtiyaç duyulan noktaları devamlı olarak açık tutmaya çalışıyoruz. Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER)'ne ulaşan bir ihbar olursa da gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Sahada gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızın yanı sıra sokak hayvanlarımız için de mama desteği sağlıyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmaması için Bartın Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Bu çalışmalarımızda görev alan personelimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU
Bartın il merkezi ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin yüksek bölgelerinde bulunan köy yolları ve geçitlerde de kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşandı. Ekipler, kapanan yolları yeniden açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
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