Bartın'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 13.01.2024 | 13:59 Bartın'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kar nedeniyle kazaların arttığı, köy yollarının kapandığı Bartın'da ekipler, yoğun bir karla mücadele seferberliği başlattı VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın'da sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oldu. Sabah karla uyanan Bartınlılar, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde kar yağışı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, beraberinde kazaları da getirdi. Bir saat içerisinde 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Bartın'dan Zonguldak ve Karabük ve Kastamonu karayollarında da kar, buzlanma ve kazalar nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşandı. Zincir bulunmayan araçlar yollarda kalırken, araç sürücüleri yerdeki kar ve buzlanma nedeniyle rampa yolları çıkmakta zorlandı. İl genelinde yaklaşık 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri alarma geçti. Kent merkezinde ve kırsalında, Bartın Belediyesi, karayolları ve il özel idaresi ekipleri yoğun mesai yaparak, kapanan yolları ulaşıma açtı. Beyaz örtüyle kaplanan kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Karın ve manzaranın tadını çıkaran gençler, cep telefonları ile manzarayı görüntüledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından hazırlıklarını tamamlayan Bartın Belediyesi ekipleri, yağışın başlamasının ardından alarma geçti. Şehir merkezinde ve mahallelerdeki ana arterler ile hastane yolunda sürekli dolaşan ekipler, karda kapanan yollara anında müdahale ediyor. Toplamda 2 greyder, 1 loder, 12 kepçe, 2 tane otomatik tuzlama bıçaklı kamyon, 1 adet bıçaklı kamyon, 1 adet manuel tuzlama kamyon ve 400 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.Kar yağışının başladığı ilk anadan itibaren sahaya inen Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Emre Önder, yapılan çalışmaları yerinde denetlerken Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) aracılığıyla çalışmaları yakından takip etti.Karla mücadele eden ekipler, şehir merkezindeki tüm cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımlardaki karları da temizledi.Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü yoğun bir şekilde cadde ve sokaklarda kar temizliği yürütürken Park Bahçeler Müdürlüğü park ve refüjlerdeki bitkileri olumsuz hava şartlarından kurtarmak, kırılmalarını veya yıkılmalarını önlemek için çaba sarf etti. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehrin belli bölgelerindeki beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama ve su bıraktı.Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fırıncıoğlu; "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimizi sahaya yönlendirerek çalışmalarımıza start verdik. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 2 greyder, 1 loder, 12 kepçe, 2 tane otomatik tuzlama bıçaklı kamyon, 1 adet bıçaklı kamyon, 1 adet manuel tuzlama kamyon ve 400 personelimizle ana güzergâhları, hastane yollarını ve acil ihtiyaç duyulan noktaları devamlı olarak açık tutmaya çalışıyoruz. Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER)'ne ulaşan bir ihbar olursa da gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Sahada gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızın yanı sıra sokak hayvanlarımız için de mama desteği sağlıyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmaması için Bartın Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Bu çalışmalarımızda görev alan personelimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Bartın il merkezi ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin yüksek bölgelerinde bulunan köy yolları ve geçitlerde de kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşandı. Ekipler, kapanan yolları yeniden açmak için yoğun bir çalışma başlattı.