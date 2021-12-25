Bartın'da karla kaplanan yolda kartpostallık görüntüler oluştu | Video

Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında kalan kısmında karla kaplanan bölgenin eşsiz görüntüsü havadan görüntülendi.

Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışın sonrasında kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında kartpostallık görüntüler oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide ormanları karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.