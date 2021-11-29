Bartın'da kaybolan kadın, su kuyusunda ölü bulundu

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Bartın'da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün su kuyusunda ölü bulundu.
Bartın Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı'dan, dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile, polisi arayarak durumu bildirdi. Sabah saatlerinde ailesi, bahçelerde Songül Sarı'yı aramaya başladı. Sarı ailesi, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkiindeki bahçede bulunan 6 metre derinliğindeki kuyuya baktı. Songül Sarı'yı kuyuda gören ailesi, 112 Acili aradı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından halatla Songül Sarı'nın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Sarı ailesi sinir krizleri geçirdi. Bekar olan Songül Sarı'nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.