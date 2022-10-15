Bartın'da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video

Amasra’da TTK’ya ait kömür madeninde dün saat 18.15’te grizu patlaması meydana geldi. Türkiye’yi yasa boğan faciada 28 işçi yaşamını yitirdi. Kurtarılan 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Facianın ardından devlet tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Çevre illerden yüzlerce kurtarma ve tahliye ekibi sevk edildi. Acil müdahale ünitesi kuruldu. 2 ambulans uçak da Ankara ve İstanbul'a yaralıları taşıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'ya gitti. Öte yandan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçisi Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı. 10 yıllık maden işçisi Özmen "Gaz genizleri yakıyordu. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor" dedi.