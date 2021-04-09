Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kamerada
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Bartın'da yetiştirme yurdunda kalan B.D. (17), köprüden ırmağa atladı. Irmaktan çıkarılan B.D., hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'da bir kız yetiştirme yurdunda kalan B.D., sabah saatlerinde köprü üzerine çıkarak, kendini yaklaşık 10 metre yükseklikten Bartın ırmağına bıraktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yüzerek, kenara kadar gelen B.D., ırmak yatağına inen bir vatandaşın elini tutması sonucu kıyıya çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.D., hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.D. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.