Bartın’da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı | Video

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Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale başlatıldı. Yangına müdahale devam ederken olayla ilgilisi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çevre illerden de takviye ekiplerin gönderildiği bölgede yangının sarp arazide olması nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor. Yangına ormanlık alanın yanı sıra sahil kıyısından da müdahale başlatıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgilisi olabileceğinden şüphelenilen 4 kişinin Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yangınla ilgili açıklamasında, "Gece yarısı başlayan bir yangın var. Ormanda çok büyük bir alanda değil ama genişlemesi muhtemel. Rüzgar da var. Ormanın tüm ekipleri burada. Belediyemizin tüm ekipleri burada. Çevre illerden takviye de istenildi. Yangın devam ediyor. Şu anda 3 dönümlük bir alanda olduğu ifade ediliyor. Müdahalesini yapıyoruz şu anda." dedi.