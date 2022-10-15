Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri yapılması üzere Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralananlardan 6 kişi Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Ambulanslarla Zonguldak Havalimanı'na getirilen vatandaşlar buradan ambulans uçaklara bindirilerek Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınmak üzere sevk edildi