Video Yaşam Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video

Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video

15.10.2022 | 10:46

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Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri yapılması üzere Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralananlardan 6 kişi Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulanslarla Zonguldak Havalimanı'na getirilen vatandaşlar buradan ambulans uçaklara bindirilerek Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınmak üzere sevk edildi

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