Bartın'da pes dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video
Bartın'da uygulama yapan polisi gören sürücü, aracını yol kenarına bırakıp kaçtı. Aracın yakınlarında bulunan kişi aracı kendisinin kullanmadığı söyleyince araç otoparka çekildi.
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