Bartın'da tepki çeken görüntüler... Yoldaki ayı ailesi otomobil ile korkutularak böyle kovalandı! | Video

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca Konuklu Köyü yolunda, yoldaki ayı ailesini otomobili ile gazlayarak kovalayan vatandaş o anları övünerek sosyal medyada da paylaştı!

Bartın Ulus ilçesi Kumluca Konuklu Köyü yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne bir anda 2 ayı çıktı. Araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıları görüntüledi. Sürücü ise ayı ailesini korna çalarak kovaladı. Yaklaşık 300 metre otomobilin önünde koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.