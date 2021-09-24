Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
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Bartın'da dün yolun karşısına geçerek karşıdan gelen otomobille çarpışan otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada yakınlarının cenazesine giden komiser yardımcısı ve eşi ile otobüs şoförü hayatını kaybetmiş, otobüsteki diğer şoför ise ağır yaralanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, Bolu Mudurnu'da hayatını kaybeden teyzelerinin cenazelerine gitmek üzere otomobille yola çıktı. Ankara-Bartın seferini yapan yolcu otobüsü ise Çaycuma ilçesinde son yolcularını indirdikten sonra Bartın'a hareket etti. Halit Uğur idaresindeki yolcu otobüsü, Akmanlar rampası mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Uğur Özdemir idaresindeki otomobille çarpışarak devrildi. Kazada komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, otobüs şoförü Halit Uğur feci şekilde hayatlarını kaybetti. Otobüste bulunan diğer şoför Nuri Ercan ise ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ise otobüsün kaza sonrası devrildiği görülüyor. Ağır yaralanan Nuri Ercan'ın yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.