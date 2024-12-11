Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
Bartın'da narkotik polisleri yaptığı operasyonla, uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertti. Eş zamanlı operasyonlar da Bartın ve İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınırken, şebekenin uyuşturucu alışverişinde kullandığı yöntemde deşifre edildi.
Operasyonlarda ise 7.02 gram esrar maddesi, 1.25 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile 1 adet öğütücü ele geçirildi.
1 YIL ÖNCE DE YAKALANDI
Gözaltına alınanlardan O.A.'nın 5 Mart 2023 tarihinde 955 adet uyuşturucu hap ve 1,83 gram uyuşturucu madde 1 yıl önce de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Tutuksuz yargılaması sürdüğü öğrenilen O.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği belirlendi.
ALIŞVERİŞ YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ
Ekipler operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertirken, para ve uyuşturucu alışverişi yöntemlerini de deşifre etti. Şebekenin alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu tespit eden ekipler, uyuşturucu ve para teslimatının ise çöp kutusu ve taş altına bırakma gibi yöntemler kullanıldığını belirledi.
Bağımlıların ise bırakılan bu noktalardan bölgenin tenha olduğu zamanlarda uyuşturucuyu aldığı belirlendi.
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