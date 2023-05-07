Bartın'da yağmurlu havaya rağmen TOGG heyecanı yaşandı | Video 07.05.2023 | 16:20 Bartın'da Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u görüp incelemek isteyen vatandaşlar yağışlı havaya rağmen yoğunluk oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç, Bartın'da vatandaşların ilgisine sunuldu. Tanıtım çalışmaları çerçevesinde kente gelen yerli araca vatandaşlar büyük ilgi gösterirken aracı yakından görmek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Yoğun yağışa karşın kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar araç içinde de fotoğraflar çektirerek tarihi günü ölümsüzleştirdiler.

Büyük bir gurur içinde olduklarını ifade eden gurbetçi vatandaşlardan Recep Özel, "Türkiye'nin gururu. 60 senedir beklediğimiz hayal gerçek oldu. Reisin sayesinde daha çok yollar kat edeceğiz. Milli uçağımız, milli gemimiz herşeyimiz oldu. arabamızda oldu şimdi Allah'a şükür. Ben 50 senedir Almanya'da Almanların yaptığı arabalara binerken artık kendi arabamıza binmeyi hasretle bekliyoruz inşallah." dedi.

Diğer vatandaşlarda, "Kırmızı en çok bayrağa yakışırdı. Bugün anladım ki kırmızı en çok ikinci olarak TOGG'umuza yakışmış. Çok güzel Türkiye'mize hayırlı olsun. İnşallah bana da nasip olur. Devletimizle gurur duyuyoruz. Allah zeval vermesin. Gerçekten on numara. Allah güle güle binmeyi nasip etsin herkese." Şeklinde ifadelerde bulunarak heyecan ve mutluluklarını dile getirdiler.