Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Tekirdağ'da sarı bahar | Video 25.04.2020 | 18:02
00:35
Temizlik görevlisi yerdeki Türk bayrağını öperek böyle aldı | Video 25.04.2020 | 18:02
00:18
Bartın'da yola çıkan karaca kamerada | Video 25.04.2020 | 17:56
05:49
00:40
İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video 25.04.2020 | 00:03
01:31
Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu | Video 24.04.2020 | 18:26
00:31
4 kişilik aile korona virüsü yendi | Video 24.04.2020 | 18:26
00:13
Ünlü turizm beldesinde domuzlar gezmeye başladı | Video 24.04.2020 | 18:17
01:18
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 24.04.2020 | 00:18
02:13
Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video 23.04.2020 | 20:25
00:40
Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video 23.04.2020 | 20:05
01:14
Üçüncü kez ceza yedi...Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar | Video 23.04.2020 | 18:19
01:45
Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video 23.04.2020 | 18:19
00:22
00:37
Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
00:18
Eve giren tilki bakıma alındı | Video 22.04.2020 | 18:22
00:40
İş yeri hırsızları kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
00:46
"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin" | Video 21.04.2020 | 21:54
00:53
Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı! | Video 21.04.2020 | 20:53
01:44
Ramazan öncesi pazarlarda tehlikeli yoğunluk | Video 21.04.2020 | 18:46
Bartın’da taksi şoförünün önüne karaca çıktı.Bartın'ın Ulus ilçesinde köy yolunda seyir halinde olan Volkan Arpacık'ın önüne aniden karaca çıktı. Bir süre aracın önünde koşan karaca daha sonra yolun üstüne atlayarak gözden kayboldu. Kaçan karaca taksi şoförü Arpacık tarafından cep telefonuyla görüntülendi.