Bartın'da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video
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Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızı tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.