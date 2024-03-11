Bartın'daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video
Bartın'da meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Necmi Gökalp dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kazada ölen servis sürücülerinden Necmi Gökalp Akıncılar Köyü Düz Mahalle 'deki aile kabristanına defnedildi. Yakınlarının büyük acı yaşadığı cenaze töreninde Gökalp, dualar ve göz yaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.
Kazada yaralanan diğer servis sürücüsü Erol Arslan, tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Bartın Adliyesi'ne götürüldü. Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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