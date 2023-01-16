Bartın'daki grizu patlamasına ilişkin ses kaydı ortaya çıktı | Video

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin ses kaydı ortaya çıktı.

14 Ekim 2022 günü Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi de yaralanmıştı. Olayın ardından Amasra Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Maden kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken Merkez Gaz İzleme Operatörü ile -300 kottaki madenciler arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı.Soruşturma dosyasında da yer aldığı iddia edilen ses kaydında Merkez Gaz İzleme Operatörünün mandencilere, "derhal ayağı boşaltın" talimatı verdiği duyulurken talimatı alan madencinin ise çevresindeki madencilere, "Ayağı Boşaltın" diye bağırdığı duyuluyor.