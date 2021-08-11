Bartın'daki selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü | Video

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir köprü çöktü. Köprünün yıkıldığını fark etmeyen 2 araç sürücüsü içerisindeki yolcularla dere yatağına düştü. Çevredekilerin zamanında müdahalesi ile dere yatağına düşen vatandaşlar kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir köprü çöktü. Köprünün yıkıldığını fark etmeyen 2 araç sürücüsü içerisindeki yolcularla dere yatağına düştü. Çevredekilerin zamanında müdahalesi ile dere yatağına düşen vatandaşlar kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.