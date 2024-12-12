Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama gözaltı | Video 12.12.2024 | 13:29 Bartın'da narkotik polislerinin yaptuiığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan projeli çalışma ile Bartın ve İstanbul'da bulunan toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişoperasyonlarda O.A, E.G, C.Y.B isimli şahıslar ve bu şahıslarla birlikte hareket eden E.G, O.A isimli şahıslara gözaltına alınmıştı.Operasyonlarda şebeke ile hareket eden K.M isimli şahsın ise önceki uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, Bartın Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda ise 7.02 gram esrar maddesi, 1.25 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile 1 adet öğütücü ele geçirilmişti.Gözaltına alınanlardan O.A.'nın 5 Mart 2023 tarihinde 955 adet uyuşturucu hap ve 1,83 gram uyuşturucu madde 1 yıl önce de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Tutuksuz yargılaması sürdüğü öğrenilen O.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği belirlendi.Ekipler operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertirken, para ve uyuşturucu alışverişi yöntemlerini de deşifre etti. Şebekenin alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu tespit eden ekipler, uyuşturucu ve para teslimatının ise çöp kutusu ve taş altına bırakma gibi yöntemler kullanıldığını belirledi.Son operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki E.G., savcılık ifadesinin arsından serbest bırakılırken diğer 4 kişi ise turuklama tabiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dün gece yarısına gikadar süren mahkemede, gözaltına alınan O.A, E.G, C.Y.B, O.A. ve E.G isimli şahıslar tutuklanarak Bartın Cezaevi'ne gönderildi.