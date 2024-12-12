Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama gözaltı | Video
Bartın'da narkotik polislerinin yaptuiığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda şebeke ile hareket eden K.M isimli şahsın ise önceki uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, Bartın Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda ise 7.02 gram esrar maddesi, 1.25 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile 1 adet öğütücü ele geçirilmişti.
1 YIL ÖNCE DE YAKALANDI
Gözaltına alınanlardan O.A.'nın 5 Mart 2023 tarihinde 955 adet uyuşturucu hap ve 1,83 gram uyuşturucu madde 1 yıl önce de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Tutuksuz yargılaması sürdüğü öğrenilen O.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği belirlendi.
ALIŞVERİŞ YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ
Ekipler operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertirken, para ve uyuşturucu alışverişi yöntemlerini de deşifre etti. Şebekenin alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu tespit eden ekipler, uyuşturucu ve para teslimatının ise çöp kutusu ve taş altına bırakma gibi yöntemler kullanıldığını belirledi.
BAĞIMLILARIN İSE BIRAKILAN BU NOKTALARDAN BÖLGENİN TENHA OLDUĞU ZAMANLARDA UYUŞTURUCUYU ALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Son operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki E.G., savcılık ifadesinin arsından serbest bırakılırken diğer 4 kişi ise turuklama tabiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dün gece yarısına gikadar süren mahkemede, gözaltına alınan O.A, E.G, C.Y.B, O.A. ve E.G isimli şahıslar tutuklanarak Bartın Cezaevi'ne gönderildi.
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