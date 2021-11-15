Video Yaşam Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri | Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne?
Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri | Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne?

Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri | Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne?

15.11.2021 | 15:12

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Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri | Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne? 02:58
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İstanbul Ataşehir'de yaşayan Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçla saldırıya uğradı. Genç kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Boz ise tutuklandı. Peki soruşturmada son durum ne? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı..

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