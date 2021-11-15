Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri | Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
02:49
Çekmeköy’de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı | Video 15.11.2021 | 14:56
05:59
Zeytinburnu'nda kedilere 'çamaşır suyu veriyor' kavgası | Video 15.11.2021 | 14:44
01:04
Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 15.11.2021 | 14:20
02:05
Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 15.11.2021 | 14:21
01:43
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 15.11.2021 | 13:13
02:32
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 15.11.2021 | 13:41
01:07
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 15.11.2021 | 13:42
00:44
Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 15.11.2021 | 13:43
03:30
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 15.11.2021 | 13:43
06:20
00:53
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 15.11.2021 | 11:53
03:25
01:25
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 15.11.2021 | 11:34
01:41
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor 15.11.2021 | 11:29
02:07
00:59
Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada | Video 15.11.2021 | 10:47
03:45
Modanın en farklı şekli: “Giyilebilir sanat eseri” 15.11.2021 | 10:48
11:31
00:44
Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama 15.11.2021 | 09:49
İstanbul Ataşehir'de yaşayan Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçla saldırıya uğradı. Genç kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Boz ise tutuklandı. Peki soruşturmada son durum ne? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı..