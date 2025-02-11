Başakşehir beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı | Video
İstanbul’da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bir araç da kayarken trafik yer yer durma noktasına geldi.
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