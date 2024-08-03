Video Yaşam Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video

Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video

03.08.2024 | 08:33

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içeresinde bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içerisinde bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, kapalı durumda olan ve içerisinde kerestelerin olduğu imalathanenin kepenklerini testere yardımıyla keserek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri içeresinde kerestelerin olduğu 2 katlı imalathanede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında imalathanede hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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