Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video
Başakşehir’de bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video 18.01.2023 | 13:56
04:25
02:06
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
06:44
04:31
02:13
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 18.01.2023 | 12:27
00:16
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 18.01.2023 | 12:27
05:53
Adıyaman'da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 18.01.2023 | 10:58
04:45
Kadıköy'de sitede aidat protestosu | Video 18.01.2023 | 10:57
00:33
Taksici birden fazla yolcu aldı, üstüne küfür etti | Video 18.01.2023 | 10:58
00:21
Attığı drift pahalıya mal oldu | Video 18.01.2023 | 10:57
04:43
Çıldır Gölü üzerinde Kafkas Gösterisi | Video 18.01.2023 | 10:25
00:31
03:29
01:43
Simit arabasında mide bulandıran görüntü | Video 18.01.2023 | 10:11
01:03
İki hırsız çaldığı akülerle yakalandı | Video 18.01.2023 | 09:28
04:36
Kırgız anne şifayı Türkiye'de buldu | Video 18.01.2023 | 09:27
00:26
Müge Anlı'da gündem olan "Çakma Ezel", Eyşan'ını buldu | Video 18.01.2023 | 09:32
04:19
Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video 18.01.2023 | 08:46
02:50
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 18.01.2023 | 08:55