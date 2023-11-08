Video Yaşam Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video

08.11.2023 | 09:05

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi’ndeki bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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