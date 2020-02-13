Başakşehir'de cinayet: Zanlının kaçış anı kamerada!
Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan iki kişinin tartışması sonucu bıçakla öldürülen Özbekistan uyruklu Khusinjan Khamıdov (19)'un katil zanlısı yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Aymakop Sanayi Sitesi'nde 31 Ocak gece saatlerinde meydana gelmişti. Aynı iş yerinde çalışan M. G. ve Khusinjan Khamıdov arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Şüpheli M.G. iş yerinde bulunan falçatayla Khamıdov'un boğazını keserek olay yerinden kaçmış, Khamıdov hayatını kaybetmişti.
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