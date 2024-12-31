Başakşehir’de drift atan çocuk yürekleri ağza getirdi | Video
Başakşehir’de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ve araç sahibine toplamda 63 bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansıdı.
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