Video Yaşam Başakşehir’de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video
Başakşehir’de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video

Başakşehir’de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video

26.06.2023 | 12:53

Başakşehir’de otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 20 bin 342 lira ceza kesildi.

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Başakşehir Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde 22 Haziran tarihinde aracıyla drift yapan şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmaların sonucunda sürücüsü M.S. yakalandı. Araç sürücüsü M.S.'ye 'drift yapmak' maddesine istinaden 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücü M. S., TCK 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılması için Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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