Video Yaşam Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı | Video
Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı | Video

Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı | Video

26.07.2023 | 13:54

BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobil, işyerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaza 21 Temmuz Cuma günü Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz sürücünün yokuş aşağı hızla kullandığı otomobil 4 kişiye çarptıktan sonra işyerine daldı. Feci kazada otomobilin hızla çarpıp savurduğu 4 kişi yaralanırken işyerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mahalle esnafı ise, aynı cadde üzerinde 1 ay içinde üç kazanın yaşandığını belirtti.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Yokuş aşağı hızla gelen otomobil 4 kişiye çarpıp savurduktan sonra işyerine çarparak durabiliyor. Otomobilden inen kadın sürücü ve yanındaki yolcu yaralıların yanına gidiyor.

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