Video Yaşam Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video
Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video

Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video

29.11.2021 | 16:02

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Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.

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Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi. Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.

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