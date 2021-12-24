Video Yaşam Başakşehir’de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı | Video
Başakşehir’de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı | Video

Başakşehir’de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı | Video

24.12.2021 | 10:30

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Başakşehir’de, tencere tava imalatı yapılan fabrikaya ait işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 4 konteyner kül olurken, içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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Yangın, 08.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta tencere tava imalatı yapılan bir fabrikanın bulunduğu işçi konteynerlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Elektrikten çıktığı iddia edilen yangın büyüyünce diğer konteynerlere sıçradı. 4 Konteyner alevler içinde kaldı. O sırada konteynerlerde hiç bir işçinin olmaması faciayı önlerken, alev alev yanan 4 konteyner yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alınarak tamamen söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında konteynırlar küle döndü. Yangınla inceleme başlatıldı.

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