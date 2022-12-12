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OTOMATİK OYNAT
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Başakşehir'de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video 12.12.2022 | 14:24
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Samsun'da gasp ve yaralama olayına karışan 4 kişi yakalandı | Video 12.12.2022 | 14:39
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Yol verme kavgasında İETT otobüsü şoförüne saldırı | Video 12.12.2022 | 12:50
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İranlı kadın 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 12:37
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Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı | Video 12.12.2022 | 12:30
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Terör örgütü MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 11:26
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Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video 12.12.2022 | 10:32
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İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı | Video 12.12.2022 | 11:18
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Güngören'de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 10:54
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Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 12.12.2022 | 10:53
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Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 10:47
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.12.2022 | 10:21
BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre kasisten hızla geçen şoför kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki kamyonete çarptı. Minibüs içinde sıkışan şoför ve yanındaki yolcu yaralandı.