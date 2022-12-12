Video Yaşam Başakşehir'de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video
Başakşehir'de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video

Başakşehir'de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video

12.12.2022 | 14:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video 00:20
Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video 12.12.2022 | 15:15
Ankara’da korkunç olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu, başında ölmesini bekledi | Video 00:48
Ankara'da korkunç olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu, başında ölmesini bekledi | Video 12.12.2022 | 15:47
Başakşehir’de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video 01:41
Başakşehir'de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video 12.12.2022 | 14:24
Samsun’da gasp ve yaralama olayına karışan 4 kişi yakalandı | Video 00:44
Samsun'da gasp ve yaralama olayına karışan 4 kişi yakalandı | Video 12.12.2022 | 14:39
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Köylülerin tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz’ın videoları hangi niyetle çekildi? | Video 15:38
Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Köylülerin tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'ın videoları hangi niyetle çekildi? | Video 12.12.2022 | 13:54
13 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklamıştı! O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
13 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklamıştı! O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.12.2022 | 13:55
Yol verme kavgasında İETT otobüsü şoförüne saldırı | Video 00:37
Yol verme kavgasında İETT otobüsü şoförüne saldırı | Video 12.12.2022 | 12:50
İranlı kadın 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 00:54
İranlı kadın 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 12:37
Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı | Video 01:20
Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı | Video 12.12.2022 | 12:30
Türkiye’nin kabusu olan şebekeden 127 milyon 405 bin TL’lik senet dolandırıcılığı | Video 06:27
Türkiye’nin kabusu olan şebekeden 127 milyon 405 bin TL’lik senet dolandırıcılığı | Video 12.12.2022 | 11:45
Terör örgütü MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:20
Terör örgütü MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 11:26
Kreş skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukları böyle bağlamışlar | Video 03:04
Kreş skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukları böyle bağlamışlar | Video 12.12.2022 | 11:37
Şirinevler’deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video 01:03
Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video 12.12.2022 | 10:32
İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı | Video 01:41
İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı | Video 12.12.2022 | 11:18
Güngören’de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti | Video 01:38
Güngören'de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 10:54
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 02:30
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 12.12.2022 | 10:53
Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 02:35
Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 10:47
Müzeyyen’i öldüren eşi: İtiraf bekledim, o sırada sinirlenince ateş ettim | Video 01:28
Müzeyyen'i öldüren eşi: "İtiraf bekledim, o sırada sinirlenince ateş ettim" | Video 12.12.2022 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.12.2022 | 10:21
Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video 01:26
Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video 12.12.2022 | 09:51

BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre kasisten hızla geçen şoför kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki kamyonete çarptı. Minibüs içinde sıkışan şoför ve yanındaki yolcu yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 12.45 sıralarında Başakşehir İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kasisten hızla geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kullandığı minibüsle, önündeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası şoför ve kadın yolcu minibüsün içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin minibüs içinde sıkışan iki yaralıyı çıkarmasının ardından sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü. Yolcu koltuğunda oturan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen minibüs çekici ile kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA