Video Yaşam Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video
Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video

Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video

25.09.2022 | 12:40

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Başakşehir’de bir iş yerini soyan hırsızlarla polis arasınca nefes kesen kovalamaca yaşandı. Yakalanacaklarını anlayan hırsızlar hareket halindeki araçtan inip koşarak kaçarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir işyerini soyan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce araca binip kaçmaya başladı. Hırsızlarla polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında hırsızlar yoldaki ayrımdan ara yola dönmek için manevra yaptı. Bu sırada yakalanacaklarını anlayan hırsızlar, hareket halindeki araçtan inip koşarak kaçtı. Araç ise kaldırıma çarpıp yol kenarındaki ağaçlık alanda durdu. Polisler yaya olarak kaçan hırsızlardan birini yakalayarak gözaltına alırken, diğer hırsız sokak aralarına girerek kayıplara karıştı. Ekiplerin kaçan hırsızı yakalamak için çalışmaları sürüyor. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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