Başakşehir'de iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu | Video

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde kendisinden iki gündür haber alınamayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız'un cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu.

Güvercintepe Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız işten çıktıktan sonra eve dönmeyince ailesi polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp Ömer'i aramak için çalışmalara başladı. Önceki akşam Güvercintepe'de bulunan kayalık alanda gezen bir grup genç, uçurumun dibinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cansız bedenin iki gündür haber alınamayan Ömer Oğız'a ait olduğunu tespit etti. Oğız'ın cep telefonu ve cüzdanı ise uçurumun üstünde bulundu.



"ÇOCUK UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ DEDİLER"

Olayın yaşandığı bölgede oturan Durmuş Doğanay, "Ben akşam buraya geldim. Baktım polisler bekçiler duruyor gittik oraya. Çocuk uçurumdan düşmüş dediler. Karşı mahallenin çocuğuydu biz tanımıyoruz. Telefonu sigarası cüzdanı uçurumun üstünde bulundu." dedi.

"ORASI ÇOK TEHLİKELİ TEL ÖRGÜ ÇEKMEK GEREKİYOR"

Yeter Gültekin ise, "Dengesini kaybederek düştü diyenler var. Biz tanımıyorduk. Oraya çok çocuk geliyor. Orası çok tehlikeli tel örgü çekmek gerekiyor. Bizim çocuklarda hep oralarda dolaşıyor. Buna bir çözüm bulsunlar." ifadesini kullandı.

Oğız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.