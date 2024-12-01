Video Yaşam Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video

Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video

01.12.2024 | 08:37

Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada otobüsün şoförü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Melikşah Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför Ercan Uçar'ın idaresindeki 34 HO 2325 plakalı İETT otobüsü rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 34 FEK 331 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Daha sonra kaldırıma savrulan otobüs yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Otobüste o sırada hiç yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde sıkışan Uçar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralanan şoför olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otobüsü ve hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden kaldırmak üzere ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silivri’de faciadan dönülen kaza kamerada: Park halindeki tır freni boşalınca binaya çarptı | Video 02:10
Silivri'de faciadan dönülen kaza kamerada: Park halindeki tır freni boşalınca binaya çarptı | Video 01.12.2024 | 09:15
İzmir’de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada | Video 03:17
İzmir’de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada | Video 01.12.2024 | 09:15
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video 02:46
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video 01.12.2024 | 09:14
Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar | Video 01:21
Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar | Video 01.12.2024 | 09:06
Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01:16
Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01.12.2024 | 09:06
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video 01:43
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video 01.12.2024 | 08:38
Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video 00:11
Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video 01.12.2024 | 08:38
Başakşehir’de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video 02:44
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video 01.12.2024 | 08:37
Elazığ’da halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 00:29
Elazığ'da halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01.12.2024 | 08:37
Bartın’da feci kaza! Parti dönüşü yarış yapan araç kamyonun altına girdi: 5 ölü | Video 04:52
Bartın'da feci kaza! Parti dönüşü yarış yapan araç kamyonun altına girdi: 5 ölü | Video 01.12.2024 | 08:37
Karabük’te 150 yıllık konak yandı 05:21
Karabük'te 150 yıllık konak yandı 30.11.2024 | 17:05
İstanbul Pendik’te eşinin sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü 00:31
İstanbul Pendik'te eşinin sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü 30.11.2024 | 16:09
SON DAKİKA | Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın 00:21
SON DAKİKA | Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın 30.11.2024 | 15:07
Esenyurt’ta sınıf arkadaşlarını tekme tokat döven öğrenciler babasını da tehdit etti 04:51
Esenyurt'ta sınıf arkadaşlarını tekme tokat döven öğrenciler babasını da tehdit etti 30.11.2024 | 14:32
Konya’da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada! 04:26
Konya'da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada! 30.11.2024 | 12:58
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı 01:50
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı 30.11.2024 | 12:55
6 Şubat depreminde 26 kişiyi mezar olan apartmanın mühendisi yakalandı 00:18
6 Şubat depreminde 26 kişiyi mezar olan apartmanın mühendisi yakalandı 30.11.2024 | 11:41
Samsun’da kafe sahibi, tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı 03:16
Samsun'da kafe sahibi, tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı 30.11.2024 | 10:54
İstanbul Güngören’de yıkımı gerçekleştirilen binada çökme anı kamerada 00:51
İstanbul Güngören’de yıkımı gerçekleştirilen binada çökme anı kamerada 30.11.2024 | 10:10
Aksraya’da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü 04:11
Aksraya'da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü 30.11.2024 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA