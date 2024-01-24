Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video
Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır bariyerleri aşarak işyerinin bahçesine düştü. Haftasonu yaşanan kazada işçilerin izinli olması faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
"AYNI YERDE DÖRDÜNCÜ KEZ AYNI KAZA YAŞANIYOR"
Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, "Haftasonu olması nedeniyle biz burada değildik beni aradılar ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha öncede aynı şekilde burada kaza oldu biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz." İfadelerini kullandı.
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